雲林五洲小桃源掌中劇團是由女主演陳淑如（中）擔綱，她小時候曾接受雲林縣政府藝文教育扎根圓夢尖兵布袋戲培育計畫，新住民第二代的她已能獨立演出。（雲林縣府文化觀光處提供）

黃世志電視木偶劇團年輕主演黃信哲（右六）傳承父親黃世志（左一）的志業，目前就讀臺灣戲曲學院、主修戲曲音樂編劇，日前演出時戲曲學院的同學特地跨刀搭配後台演出，呈現青春活潑的布袋戲風格。（雲林縣府文觀處提供）

台中朝藝閣掌中劇團主演林朝海則是從小對廟會外台布袋戲十分熱愛，乾脆投入演出。（雲林縣府文觀處提供）

雲林縣府文觀處舉辦「青年金掌獎」發掘具有潛力的年輕世代布袋戲主演，實際年齡必須在40歲以下，今年入圍團隊有4團，首次出現女主演、新住民第二代的陳淑如參賽；小西園第四代掌中劇團主演吳榮恩只有17歲，創下青金獎最小年紀參賽者紀錄。

今年入圍青金獎的有雲林五洲小桃源掌中劇團、黃世志電視木偶劇團、小西園第四代掌中劇團、台中朝藝閣掌中劇團、小西園第四代掌中劇團。

雲林五洲小桃源掌中劇團是由女主演陳淑如擔綱，她小時候曾接受雲林縣政府藝文教育扎根圓夢尖兵布袋戲培育計畫，新住民第二代的她已能獨立演出。

黃世志電視木偶劇團年輕主演黃信哲傳承父親黃世志的志業，目前就讀臺灣戲曲學院、主修戲曲音樂編劇，日前演出時戲曲學院的同學特地跨刀搭配後台演出，呈現青春活潑的布袋戲風格。

台中朝藝閣掌中劇團主演林朝海則是從小對廟會外台布袋戲十分熱愛，乾脆投入演出；小西園第四代掌中劇團主演吳榮恩身高190公分，是今年入圍的主演中最高者，年紀卻是有史以來最小的17歲。

文觀處長陳璧君指出，青年金掌獎是提供年輕演師展現的舞台，今年步入第5年，一開始入圍者大多是近40歲的中青年，2021年開始出現20幾歲的主演參賽，近2年開始有少於20歲的後起之秀挑戰，初生之犢不畏虎，頗有青出於藍的企圖。

縣長張麗善表示，雲林縣正在興建布袋戲傳習中心，是全台第一座以布袋戲為主題的藝文場館，為凸顯青年布袋戲劇團的時代特色，特別舉辦以青年主演為主的「青年金掌獎」，使更多具有潛力的年輕世代站上舞台，揮灑布袋戲表演藝術的能量，進而提升雲林偶戲的國際競爭力。