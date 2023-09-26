台中二中校園倉庫26日來發生火災，警消獲報立即到場救援。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中二中倉庫火警，濃濃黑煙竄出屋頂波及民宅，學生急疏散。

台中二中南側鐵皮庫房今（26日）13時44分發生火警，警消獲報立即派員前發滅火，濃濃黑煙也讓校方一度警張，緊急將學生疏散，千餘名學生安置於中正堂。校方表示，學生全員安全，全校於下午4時提早放學幸經警消馳援，目前已控制火勢，無人受困。

台中二中庫房26日下午起火濃煙四竄，延燒民宅。（消防局提供／陳淑芬台中傳真）

二中表示，起火的倉庫位於學校南邊側門，是位於文化街的獨棟1層鐵皮屋，並緊鄰民宅，平常放置修繕木工材料及燈管等雜物。

台中二中庫房26日下午起火濃煙四竄，延燒民宅。（消防局提供／陳淑芬台中傳真）

台中二中庫房26日下午起火濃煙四竄，延燒民宅。（消防局提供／陳淑芬台中傳真）

台中二中庫房26日下午起火濃煙四竄，延燒民宅。（消防局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市警察局第二分局中午接獲台中二中校方人員報案，指稱該校倉庫（文化街68號）屋頂竄出濃煙，警方立即立即派員趕赴現場執行封鎖警戒及交通管制。

台中二中校園倉庫26日來發生火災，警消獲報立即到場救援。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

消防局也派遣第7大隊、轄區中港分隊等共計4個單位，目前出動各式消防車16輛、消防人員49名，到場救援。現場火勢延燒波及隔壁民宅（文化街70號、72號），民宅內3位民眾經消防人員搶救均平安脫困。

火勢在14時12分受到控制，初步確認無人受傷，財損狀況尚待估算，確切起火點及起火原因由消防局火調科後續進行鑑驗。