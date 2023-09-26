政院日前拍板明年公教退撫基金百億元，不僅遠低於勞保撥補金額1300億元的新高額度，且相較每年需317億元才能彌平退撫新制上路後的基金缺口，等於直接打3折，引發全教總抗議，將在明（27）日發動嗆聲行動，要求依精算結果撥補。考試院祕書長劉建忻雖否認政府跳票，但坦承退撫新制上路後，原退撫基金將提前5年至2046年用罄。

全教總昨（25）日宣布發起「要求政府依法撥補退撫基金行動」，理事長侯俊良批評，依考試院以10年撥補新人新制缺口精算，政府每年需撥補原退撫基金317億元，才能彌補新制上路後的基金缺口，但明年政府僅編列100億元，是「打折打折再打折」，撥補入法首年就跳票。

立法院去年底通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第98條修正條文，完成退撫基金撥補法制化，依規自明年開始撥補原退撫基金。

依「退撫基金第8次精算報告」，退撫基金若要不破產，公務人員及教育人員每年分別需撥補285億元及236億元；若退而求其次，若考試院以10年撥補新人新制缺口精算，公教人員每年應各撥補194億元、123億元，合計317億元。

侯俊良指出，退休制度攸關全體受僱者基本權益，但行政院毫無誠意踐行法治，撥補公教退撫基金的承諾一再跳票，面對公教退撫基金潛藏負債，政府始終未見確保基金永續的具體措施，

退撫基金監理委員、全教總文宣部主任羅德水則指，主計長朱澤民日前聲稱，退撫基金新制今、明年現金缺口都僅20億左右，明年編列百億已超額，狠批是「完全不懂退休金運作的外行話」，因為即便每年的現金流為正，也難弭平之前退撫基金的潛藏負債。

羅德水批評，政府迴避身為軍公教雇主的責任，「現在就是一個惡雇主，教企業怎麼做惡雇主」，非常對不起公教人員。

考試院祕書長劉建忻則回應，政府撥補沒跳票，明年度也已編列預算撥補，但坦言7月起新進公教人員實施退撫新制後，原有的退撫基金將比年改後原預估時程提前5年，亦即在2046年用罄。

但他也強調，全教總是以10年預估缺口平均值來計算政府的撥補金額，但事實上，法條中並未明訂撥補數字，政府也沒有跳票，未來仍會持續和行政院協調爭取，也會負起撥補責任，呼籲公教人員放心。