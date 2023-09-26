「幼兒專責醫師制度計畫」照顧對象是0到未滿3歲幼兒，只要家長到各縣市合作診所填寫同意書便能加入，屆時家中寶貝會有專責醫師照顧，台北市截至9月20日止，已有65家診所、129位醫師加入計畫。但有基層診所表示，每位醫師平均接收上百位個案，很需要經費聘用個管師協助，期盼衛生局提升補助各診所經費額度。

加入「幼兒專責醫師制度計畫」醫師，提供幼兒照護諮詢、健檢、疫苗、牙齒塗氟等各個保健時程提醒與關懷，有特殊醫療需求，可轉介合適醫療院所，根據北市衛生局統計，目前台北市已有3888位兒童加入此計畫。

洪佑承小兒專科診所院長洪佑承表示，目前5位醫師共收案533位幼兒，每位醫師都有1至2位護理師協助個案管理，醫師會透過LINE訊息提醒家長幼兒何時該做健康檢查、接種疫苗，並提供兒童牙齒塗氟診所等資訊，同時作紀錄、追蹤及關懷，也提供衛教諮詢、幼兒疑似發展遲緩通報與轉介。

他舉例，有次醫師發現1歲小朋友臉上有紅色巴掌印，詢問母親後，才知道原來是父親有時情緒失控，發現幼兒哭鬧便會打耳光，所幸醫師即時通報、社工介入，爸爸已學會控制情緒，媽媽也很感激院方介入處理。

漢宗兒科診所院長劉漢宗則指出，加入計畫的2位醫師平均每人收案上百位幼兒，目前只能盡量協調院內人員協助醫師，大家都很忙，很需要個管師做專案管理，但衛生局分配給各診所經費有限，他們無法聘用月薪4萬元的個管師，希望衛生局考慮增加補助經費。

此外，劉漢宗提到，同意書要求填寫幼兒雙親個資，單親家庭由院方備註，即可填其中一方資訊，但單親爸媽難免面露難色。他認為，計畫重點是照顧幼兒，院方也已掌握幼兒資料，同意書應免去填寫雙親資料，應盡量簡化程序，不要為難父母。