該公司預計在兩年後，2025年營收將達到30億至36億歐元之間，高於此前財測的28億至34億歐元之間。

ASM國際也重申了2023~2025年的毛利率目標為26~31%，並對2026~2027年設下相同目標。

公司執行長Benjamin Loh說：「儘管今年經濟疲軟，半導體市場軟弱，但是我們相信，仍有希望實現我們的目標」。

該集團也確認了下一季的銷售目標，為5.80億至6.20億歐元之間。