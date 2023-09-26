據勞動部勞保局行事曆顯示，明、後兩天勞保會有高達10筆錢入帳，包括勞保年金、職保年金、勞退月退休金等、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保相關給付等，其中勞保年金給付最多人請領，月領最多者竟一次可領超過5萬元，超越今年前7月實質經常性薪資41,504元。

以去（2022）年底統計觀察，全台逾159.7萬退休勞工領取老年年金，平均月領18,294元，約半數勞工月領1至2萬元。月領4萬元以上的勞工，全台只有2,245人。

去年有一位勞工月領金額是49,196元，因通膨調升5.77％後，勞保年金給付將隨CPI累計漲幅調高，增加到52,035元，突破5萬元大關，成為全台請領勞保年金最高的「勞保年金王」。

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▲勞保年金給付預定入帳日

▲職保年金給付預定入帳日

▲勞退月退休金（首發案）預定入帳日

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▲產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日

▲國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日

▲國民年金保險老年年金給付預定入帳日

▲國民年金保險生育給付預定入帳日

▲國民年金保險身心障礙（基本保證）年金預定入帳日

▲國民年金保險喪葬給付預定入帳日

▲國民年金保險遺屬年金預定入帳日