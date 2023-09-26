F-35隱形戰機生產線

事實證明，隨著每年有新客戶簽約，老顧客持續添購，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35隱形戰機在全球都廣受歡迎。這對洛馬的業績來說，雖然是好消息，但對它最大的顧客，也就是美國空軍而言，卻是個問題。

據《突發防務》（Breaking Defense）網25日報導，美國空軍計畫與專案副參謀長摩爾（Richard Moore）說，F-35的訂單已超過洛馬的產能。雖然他們想提高第5代戰機的購買率，但生產線已經滿載，加上預算限制，這意味著那「在短期內是不可能的」。

事實上，摩爾直言，他認為洛馬必須提高產能，以滿足國際需求。不過，他也表明，自己會說這話，並不是在下令，要洛投資新生產線。反之，他只是就事論事。分析家說，這現實已在檯面下沸騰了好一陣子，但直到如今才浮現。

如果從 2025年起，洛馬年產 156 架新機的目標不提高，那每個國家都無法及時獲得想要的戰機，因為訂單實在太多了。美國航太諮詢顧問公司蒂爾集團（Teal Group）高級分析師葛特勒（J.J. Gertler）便指出，按照目前的訂單，在計畫的14年間，還要生產超過2,500架F-35。如果依既定的時間表，意味著每年約要以180架的速率生產。據說洛馬在新冠疫情前的確設定了這目標，而這要比目前的年產目標156架還多出24架。

據《航太周刊》（Aviation Week）報導，起碼在打造第24批次F-35戰機時，預料仍會繼續維持這速率。而面對現實，可能一直有新客戶簽約採購，或是老主顧添購，都可能進一步積壓訂單。