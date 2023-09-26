韓國青春奇幻劇《閃亮的西瓜》集結新生代演員厲雲、崔顯旭、薛仁雅、申銀秀等新生代演員，以穿越時空為主軸，融合親情、青春校園與熱血成長等要素，厲雲飾演在聽障家庭中長大的「CODA少年」，對音樂充滿熱情，為戲他必須在短時間內學會手語、吉他以及唱歌，是全劇最忙演員。

《閃亮的西瓜》由《擁抱太陽的月亮》編劇陳秀完及《精神教練諸葛吉》導演孫政賢操刀，描述具有音樂天賦的少年「恩傑」（厲雲 飾）進到一家可疑的樂器行後，在兩輪月亮升起之夜，他竟穿越時空來到1995年，遇見年少時的爸爸「伊燦」（崔顯旭 飾），兩人積累起友情，並一起組了名為「西瓜糖」的樂隊，他也因此與神祕少女展開初戀。

劇中，厲雲是品學兼優的模範生，也是家中唯一能聽、能說的人，總是幫助家人和非障礙人士溝通，爸爸希望他當醫生，但他卻對音樂充滿熱情，父子之間因此產生矛盾與衝突。繼《花書生熱愛史》後再度挑大梁的厲雲透露，《閃亮的西瓜》是一部暖心的作品，第一次看劇本時忍不住哽咽，劇中過著雙重生活，早上是模範學生，晚上則是吉他手，「其實我爸爸以前也是樂團成員，如果可以穿越時空，我想要跟爸爸一起演奏。」

為了演出該角，他在短時間內掌握吉他、手語跟唱歌等技巧，他表示，透過這次的作品，他接觸到新的溝通方式「手語」，感覺很好，但是因為角色設定，他的手語必須看起來很熟練才行，加上還要演戲，所以更難了。不過在拍攝花絮中可以看到他很快就抓到吉他手彈奏時的姿勢神韻，被指導老師誇獎「簡直就像彈了20年的人」。

透過《弱美男英雄》、《二十五，二十一》累積人氣的崔顯旭，飾演宛如櫻木花道般熱血的少年，在厲雲穿越到過去後，2人成為好友，他說：「我常擔心自己的演技是否能配得上這麼好的劇本，這是一部會讓我想努力把演技做得更好的作品，而且厲雲也擁有讓人想跟著他走的魅力。」劇中不時被奶奶高斗心追著打的他笑說：「跟前輩一起拍攝的場面都讓我印象深刻，老師很疼愛我，我們也常互開玩笑。」

因為扮演《社內相親》中的坦率財閥千金，深受喜愛的薛仁雅，這次化身大提琴女神「世京」，不管走到哪都受追捧，外表看來高傲，但遇到感興趣的事物，便會流露溫柔一面。她在記者會上表示，比起「女神」、「繆思」，她最喜歡的角色形容詞是「那些年，我們一起追的女孩」，加上這是一部穿越題材的電視劇，所以感覺很貼切。為戲勤練大提琴的她，跟著節奏擺出演奏姿勢時總忍不住想笑場，她只好不停催眠自己很會拉大提琴，但也不禁哀怨地說：「如果是吉他就好了。」

另外，申銀秀在劇中飾演患有先天聽覺障礙的女孩「清雅」，爸爸經營鋼琴製造公司，媽媽則主修聲樂，為了面子，父母一直沒有對外說出女兒的隱疾，是個情感起伏較大，且需要靠表情跟肢體傳達情緒的角色。導演孫政賢在記者會上稱申銀秀是「秘密武器」，當初為了選出最合適的演員，花了不少心力。申銀秀為更貼近角色，也找了聾啞人士的相關資料，「清雅聽不到外界的聲音，但是跟合作的演員拍對手戲時，我有時候還是會不自覺地對聲音做出反應，這一點對我來說很難調節。」

《閃亮的西瓜》每週二至三上午10點在愛奇藝國際版更新。