新竹縣參加112年第30屆全國少年跆拳道錦標賽大放異彩，坪林國小范雲昕、二重國中李昱洋、中山國小林語柔及二重國小洪宇頡4位選手共踢出3銀1銅佳績，大同國小陳秉洋則在亞洲少年跆拳道錦標賽奪銅。

縣長楊文科26日頒發「榮耀新竹」獎狀，一起喊「哈殺！」擺出攻擊準備動作，肯定5位跆拳道小將的優異表現，期望再接再勵，為國為新竹縣爭光！

教育局長楊郡慈表示，獲得銀牌的3位選手分別是，范雲昕（國小女子組37公斤級）、林語柔（女子組29公斤級）、李昱洋（男子組40公斤級），3人都是師承陳志峯教練。其中，林語柔自小從品勢開始訓練，到3年級起開始接受對打訓練，她運用放學及假日的時間不斷練習，精進技術，曾在全國錦標賽獲得亞軍。

獲得銅牌的洪宇頡，從3歲就開始練跆拳道，這次參加男子組27公斤級。他的教練陳俊仙肯定縣府和委員會近年努力， 跆拳道在新竹縣建立三級培育制度，有完善訓練選手的計畫，其中包括韓國、大陸的移地訓練。

此外，9月初在黎巴嫩舉辦的第5屆亞洲少年跆拳道錦標賽，新竹縣大同國小陳秉洋一路過關斬將，踢下男子152公分級對打項目銅牌，為國為新竹縣爭光。