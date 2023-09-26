花蓮一名趙先生（中）因心臟衰竭住進加護病房等待心臟移植，但因數量稀少，經花蓮慈濟醫院醫療團隊在其心臟裝置「長效型心室輔助器」，順利幫助他恢復健康。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名趙先生因心臟衰竭住進加護病房等待心臟移植，但因數量稀少，經花蓮慈濟醫院醫療團隊在其心臟裝置「長效型心室輔助器」，順利幫助他恢復健康。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮52歲趙先生今年3月因心臟衰竭引發心因性休克，醫療團隊救回一命後，在加護病房等待心臟移植，不過因移植數量稀少，且曾有患者在等待期間離世，最後經以「長效型心室輔助器」治療方式取代其心臟功能，讓趙先生恢復穩定，重回日常生活，是花蓮首例。

趙先生7年前曾接受心臟瓣膜置換手術，但心臟功能每況愈下，今年3月因不適、咳出血絲，到花蓮慈濟醫院急診，不過抵達醫院時，便因心臟衰竭引起心因性休克，經搶救後只能透過葉克膜維持生命跡象，等待心臟移植。

慈院外科主任張睿智指出，趙先生心臟功能不好，連帶影響肝臟、腎臟、腸胃等，其中肺臟產生的肺水腫引起呼吸困難、心臟無法跳動等狀況，只能先裝葉克膜，維持其生命跡象，待穩定後再換成短效型心室輔助器，並等待心臟移植。

由於等待心臟移植不易，不僅數量稀少，不少心衰竭病友在等待過程中不幸離開人世，於是慈院醫療團隊決定為趙先生裝上「長效型心室輔助器」，是花蓮首例，並搭配復健及儀器等相關衛教，延續其生命。

張睿智表示，心室輔助器分成短效型及長效型，前者是透過管路將身體的血流導引到體外的機器，再由機器幫浦將血液送回身體以取代心臟功能，病人雖可下床活動，但範圍有限，得住院並經專業醫療團隊照護，且最多只能使用1至3個月，期間可能有感染、出血等併發症。

長效型心室輔助器是將磁浮式馬達安裝在心臟上，以人工血管將血液引流到主動脈上進而傳遞到全身，並透過1條電極訊號線路連接到體外的儀器電池上，維持馬達運轉取代心臟的功能。

張睿智表示，長效型心室輔助器治療方式，搭配藥物控制及管線照護衛教，病人出院後，只要隨身攜帶儀器與電池，不僅移動範圍不受限，還能幫助他們找回正常生活。

趙先生透過長效型心室輔助器治療後，身體恢復狀況相當穩定，不僅順利出院、重回日常生活，現在還能自行開車回診，讓他與妻子都到非常開心，笑著指著身上背的小包包說，「這是我的生命小包」，維持心臟跳動的控制器與電池就收納內，感謝醫療團隊認真、細心的照護，他一定會好好活著，回饋醫療團隊。