群益投顧表示，台積電7月中法說二度調降財測，後續各家科技股法說展望均延後景氣復甦看法，利空滿天飛導致科技股大幅回檔，使第三季台股指數轉趨整理。不過，隨著景氣逐漸脫離谷底、全球央行緊縮貨幣政策結束等利多加持，波段行情可望蓄勢待發。

群益投顧指出，過去30年台股第四季平均漲幅6.7％，而總統大選都在1月舉行，選前的第四季上演選舉政策利多行情，因此對第四季台股行情正面樂觀，預期指數高點可望挑戰18500點，9～12月走勢可能複製5～8月狀況，呈現10～11月波段行情、12月高檔震盪。

對於行情啟動關鍵因素，群益投顧認為包括台積電利空鈍化，及美元回落、新台幣反彈時的資金動能推升。投資策略方面，由於個股強者恆強，強勢股表現空間遠大於指數，操作建議每個產業族群選定一檔指標股。

群益投顧認為，受惠第三季新台幣重貶約3％，台積電第三季財報可望優於財測，後續關注10月法說是否提供今年美元營收的更精確展望，以及今年資本支出規模預期，目前認為全年可能會低於320億美元低標，但不會相差太多、估落於300～320億美元間。

投資主軸方面，群益投顧對電子產業看好人工智慧（AI）、記憶體及手機，主要認為生成式AI為成長亮點，記憶體報價止跌將使模組廠率先受惠， iPhone 15高階機種帶領供應鏈迎接旺季，傳產則看好兼具題材面及基本面的軍用航太、生技、運動休閒、散裝等4族群。