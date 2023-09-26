基隆市長謝國樑自2021年底提出了青年電動機車政見，引發國內許多討論，去年底就任基隆市長後，也持續推動這項政見。謝國樑26日受訪時表示，青年免費公益電動機車將自9月29日起，開放民眾提出申請。

謝國樑說，他在近兩年前提出這項政見時，當時很多人都覺得這是不可能的事情。但現實是，基隆市政府將自本周五（9月29日）起，在基隆火車站南站推出電動機車的展示空間，同時接受年輕人的申請。

謝國樑強調，青年電動機車這項政見，先前就是在前交通部長葉匡時的協助下，進行採購的相關諮詢及顧問，他也特別感謝他的協助。謝國樑說，近兩年來，針對這個政策，各界都有許多的討論。但市府實實在在地將這項政策推動出來。

謝國樑指出，市府推動的青年免費公益電動機車，都是知名廠牌的車輛，電池月費從500餘元起跳，相信對年輕人絕對有幫助，而列入專案補助的電動機車定價都超過6萬元，相信青年會有感。