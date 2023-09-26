成功闖進跆拳道女子53公斤級四強的台灣好手林唯均，面對烏茲別克選手卡尤莫娃，攻勢比對方來的犀利，2比0輕鬆獲勝，第一次參加亞運會就成功闖進金牌戰。

林唯均四強賽迎戰烏茲別克選手卡尤莫娃，第一回合率先展開攻擊，上端得手3比0，緊接著又來一記正拳攻擊得分，第一回合林唯均7比4勝出。

第二回合，林唯均士氣大振，在短短數秒內連續3次上端攻擊得手，瞬間取得雙位數領先分數，最終22比3擊潰對手，接下來將與韓國選手朴慧真爭奪金牌。