KYMCO「轟動時刻 Time to Roar」新車發表會，光陽KYMCO集團董事長柯勝(峰)出席並致詞表示，去年KYMCO遭遇市場挫折，公司立即進行內部改革，全面提昇經營體質，思考重返王者之路。今年三月，KYMCO舉辦「全力以赴」品牌發表會，展現在逆境中不畏艱難、勇往直前的決心。今年八月強勢推出「GP125最低3.98萬元優惠專案」，引爆全台消費者的熱烈迴響，打響KYMCO完美復出的第一砲。周二(9月26日)舉辦「轟動時刻 Time to Roar」新車發表會，正是要向大家宣示，KYMCO將以全新的面貌，逐步朝2024油電雙料冠軍的目標邁進。

主題「轟動時刻 Time to Roar」，代表的是KYMCO在沉澱反思、蓄勢待發後，所爆發出來的驚人聲浪。首先，柯董座宣布KYMCO最具個性化、風格最強烈的「Moto家族」魔鬥系列正式推出。

RCS Moto「捍衛戰士」是KYMCO新世代的白牌競速之王，配備全新京濱噴射科技VVCS戰戟4V引擎，擁有市場同級最大的14匹馬力，TCS與ABS雙電控安全系統。Many Moto「反骨玩家」是KYMCO最特立獨行的超個性座騎；在累積銷售突破50萬台，時尚經典不敗的Many系列基礎上，讓Many Moto脫胎換骨。RCS Moto與Many Moto正式加入以KRV Moto領軍的「Moto家族」魔鬥系列。

AK550是KYMCO以累積50年的深厚造車底蘊，所打造出享譽國際的紅牌旗艦「超凡跑旅」。周二在KYMCO即將邁入60周年的前夕，延續AK550「The Thrills of Touring」造車理念，推出KYMCO白牌旗艦「至尊巡旅」RomaGT。RomaGT「至尊巡旅」是KYMCO的白牌旗艦休閒跑旅，配備新一代VGT噴射科技4V水冷引擎，擁有市場同級最大的17匹馬力、唯一三段式可調風鏡，獨家PTM傳動系統。

K1「超級英雄」是KYMCO重新定義全民旗艦車款的全新機種，擁有超越市場同級的最大9.8匹馬力，超越市場同級的最亮LED頭燈，超越市場同級的iCBS智慧煞車系統，超越市場同級的後雙避震器。