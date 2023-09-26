台北市長蔣萬安率團前往韓國首爾，進行為期3天2夜的參訪行程。昨日行程最後一天，蔣萬安出席世界城市高峰會市長論壇，並於論壇中發表演說，介紹台北市的大數據中心以及Youbike配置優化。會後蔣萬安也與紐西蘭首都威靈頓市長Tory Whanau進行早餐會交流，雙方除了就原住民議題交換意見外，也邀約Tory Whanau明年來台北參與八一原民週及智慧城市博覽會Smart City Expo活動。

蔣萬安在演說時，也引用台北市的大數據中心為題，讓台北市政府以數據導向之下，透過具前瞻性的政策研究結合數據儀表板的資訊視覺化，利用數據使資源管理和基礎設施更優化，同時幫助到決策者與市民朋友。

蔣萬安也以每年北市的跨年晚會為例，在約莫10萬人來參加的情況下，大數據中心透過與電信公司的數據串連合作，在保護個資、不揭露個人身份的前提下，即時掌握活動現場周圍的人流密度與數量。

蔣萬安也提到，「YouBike配置優化」是另一個市府以大數據為主軸的施政措施。他表示，透過數據分析優化了單車的部署，將單車分配到高峰和非尖峰時段的需求熱點。這不僅節省了單車移轉的時間，也增進了市民的租賃體驗。

而在首長論壇結束後，蔣萬安也與台北市的姊妹市、紐西蘭首都威靈頓的市長Tory Whanau進行早餐會交流。Whanau市長分享了她作為毛利人，致力於與議會溝通、加大對原住民族文化的推廣，蔣萬安也分享了台北市有著1萬7千多位、來自16個原住民族的市民，大家都有意識、也積極支持多元文化的保存與推廣。

蔣萬安也透露，北市府今年成立了原住民權益維護委員會，希望進一步保障原民朋友的權益；而這趟首爾行，他與在韓青年茶敘中印象最深刻的，是一位原住民族的女同學，講述原民多元文化能在城市交流間創作可能性，讓他非常驚艷。

蔣萬安也在早餐會後，邀請市長Tory Whanau於明年來台北，參與八一原民週及智慧城市博覽會Smart City Expo活動。