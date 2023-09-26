空軍IDF戰機今天出現在台東志航基地，機翼下掛著萬劍彈，吸引軍事迷搶拍畫面。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

空軍今天下午2點在東部海域實施萬劍彈實彈炸射，由進駐台東志航基地的2架IDF 經國號戰機懸掛威力強大的萬劍彈，緩緩飛向東部外海炸射演訓，罕見的實彈演練引發軍事迷搶拍。此外，今天還有2架幻象2000戰機出現在台東志航基地，監控台東外海狀況。

IDF掛萬劍彈出現台東志航基地 戰機迷興奮搶拍

懸掛萬劍彈的戰機在跑道上加速起飛，台東志航基地外聚集的民眾比平日更多，更有許多拿著長鏡頭和腳架的軍事迷搶拍。1名來自高雄的郭先生興奮直呼「太爽了」，他昨天晚上就請假到台東，大家互相通知「今天會有IDF戰機掛彈在東部外海演訓」，沒想到掛的竟然會是萬劍彈。

軍方人士隨後也證實，今天2架在志航基地的IDF兩邊機翼下掛的大型類似箱型物的東西就是萬劍彈，是例行性的演訓。

萬劍彈全名為「萬劍機場聯合遙攻武器」，為中科院自主研發的空對地視距外彈藥，可進行中途飛行導引與終端導引，增加命中目標的機率。萬劍彈搭載集束炸彈的彈頭，因此兼具「集束炸彈」及巡弋飛彈的特性，具備大範圍殺傷能力及破壞敵機場或據點能力，破壞力強，最大射程可逾200公里。