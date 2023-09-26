運用永豐銀行綠電交易信託架構的台灣碳資產，提供國際碳權媒合、碳盤查輔導與綠電供需等多元服務；艾涅爾電力則以一站式管理流程，提供綠電及憑證採購、設備汰換節能效益評估及碳權取得等全方位能源服務。

除以綠電信託架構推動市場自由化外，永豐銀行表示，旗下跨足地熱發電、儲能裝置及小水力等新興綠能領域，協助產業夥伴發展多元電力供應樣態以實踐轉型；至今年8月底，太陽光電融資市占率約達三成，扮演市場領頭羊。

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