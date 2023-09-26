永豐金（2890）旗下永豐銀發揮金融影響力，以信託架構協助中小企業取得綠電，今（2023年）年第四季起將陸續啟動轉供，預計一年約可達3,760萬度、減碳量18,600公噸。永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，自前（2021年）年起推動綠電交易自由化，近期亦攜手售電業者－台灣碳資產及艾涅爾電力等導入信託架構，持續提供創電、售電及購電的三方安全便捷交易平台，攜手企業夥伴共同朝淨零永續目標邁進。