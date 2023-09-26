環氧型電著塗料是尚化主力產品，營收佔比為78%，品項分有消光、平光、亮光，皆通過鹽霧測試超過1000小時，耐蝕性領先業界，為具環保特性之水性塗料，該類型塗料廣泛使用於全球的汽車外殼第一層底塗，亦做為汽車鈑金、相關零件底漆、五金、金屬家電、家具用品保護塗料。

尚化的塗料品質穩定，操作簡便，有助於客戶提升良率降低損耗、節省成本，是公司利基型產品，由於消費性電子零配件需防止光的反射、折射及繞射，必須使用消光型環氧電著塗料，尚化生產的塗料特別受到消費電子國際品牌大廠青睞。

藉著消光型電著塗料在中國打下的根基，尚化已進一步將業務拓展至中國境內汽車鈑金及車輛零配件之主要市場，目前已打入中國知名電動車用電池盒塗料及新能源汽車車體供應鏈中，預計在電動車蓬勃發展的趨勢下，尚化的塗料在汽車鈑金及車輛零配件市場之營收佔比將日漸擴大，為尚化未來積極發展的重心。目前該市場佔整體營收15%。

為掌握東南亞市場商機，尚化已在印尼、菲律賓、越南、星馬等地建立代理商體系，2022年東南亞市場佔整體營收4.9%，2023年將提升至8.3%，在歐美國家進行供應鏈去風險化，工廠外移所衍生的轉單及新釋單效應下，預估3年後營收佔比可達30%以上。

同時，為因應美、墨產品製造分散地緣風險，工廠就近供貨，尚化亦將於當地著手佈建行銷據點，預計未來2～3年內逐步開花結果。

全球環保意識抬頭，不含揮發性有機化合物(VOCs)低污染的水性塗料需求逐漸躍升主流，2022年該類環保無毒建材用塗料，貢獻營收超過5千萬台幣，包含奈米鈦光觸媒、奈米塗料等，有利健康居家環境、具強大氧化還原能力及脫臭效率、減少二手煙危害、室內裝修導致的甲醛超標，及居住環境黴菌滋生問題的解決方案。