該地產公司說，交出租約將導致該公司收入減少，在今年4~9月裡，每股獲利減少0.6便士。
該家名列英國股市中盤股指數的公司說，儘管臉書(Facebook)的母公司採取了退租措施，但英國土地對2024年的預期感到滿意，因為該公司收到比預期更好的新冠疫情期間拖欠款項。
英國土地說，今年4~8月已經出租120萬平方英尺(約3.4萬坪)的樓房，回報率為13.1%。
受到零售商大量承租的推動，該公司在上周將2024財年的租金價值增長預期，從2%至4%上調到3%至5%之間。
英國房地產公司英國土地(British Land)在周二表示，Meta平台已經棄租了在倫敦王室廣場的兩棟辦公大樓中的其中一棟。由於總體經濟的不確定性，許多科技公司對租用辦公大樓變得更加謹慎。
該地產公司說，交出租約將導致該公司收入減少，在今年4~9月裡，每股獲利減少0.6便士。
該家名列英國股市中盤股指數的公司說，儘管臉書(Facebook)的母公司採取了退租措施，但英國土地對2024年的預期感到滿意，因為該公司收到比預期更好的新冠疫情期間拖欠款項。
英國土地說，今年4~8月已經出租120萬平方英尺(約3.4萬坪)的樓房，回報率為13.1%。
受到零售商大量承租的推動，該公司在上周將2024財年的租金價值增長預期，從2%至4%上調到3%至5%之間。
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