桃園市警局蘆竹分局大竹派出所警員鄭海宏與張政德，日前凌晨執行巡邏勤務，行經蘆竹區大福路時，發現1男1女機車雙載重心不穩，警方上前攔查，駕駛蔣姓男子（29歲）一開始辯稱沒有喝酒，警員以酒精感知器初判有酒精反應，他才改口3小時前有喝1瓶啤酒。

警方予以酒測，蔣男吹氣酒精濃度測試0.44MG/L，而後座陳姓女子外表看來十分年輕，警方懷疑是未成年深夜未歸，經詢問陳女年籍資料，今年才剛滿18歲，但卻被父親報案失蹤協尋。

據了解，陳女表示是與家人吵架，因而負氣離家，獨自北上到桃園工作，之後就未再與家人聯繫。

警方詢問後，蔣男供稱是與女友為朋友慶生狂歡，一時為貪圖方便，才會酒後騎車。警方依規定將其逮捕移送桃園地檢。警方也協助連繫陳女家屬，讓陳女向家人報平安。

警方呼籲，家庭如避風港，與家人溝通應儘量冷靜，若溝通不良發生衝突時，言語及動作不宜過度激烈，給雙方留點空間，避免發生家暴案件，若有必要外出，應與家人保持聯繫，莫家人擔心，以免發生失蹤協尋案件。若遇家人不告而別，負氣離家出走，或輕生訊息者，除撥打110外，請至派出所報案協尋。