日本女星酒井法子，當年以甜美清純模樣出道，擄獲不少粉絲的心，讓她一夕間爆紅，成為台灣家喻戶曉的「擋泥板女神」，不過與前夫染毒遭逮，導致演藝事業跌落谷底，近來出席慈善晚會的她，52歲凍齡樣貌曝光，可以說是驚豔全場。

日本設計師神田宇乃參加前印尼總統夫人舉辦的年度慈善晚會，坦言對方長年致力慈善活動的行徑，讓她感到由衷敬佩，接著曬出跟女星酒井法子的合照，只見酒井法子穿著一身淡藍色斜肩禮服出席盛會，不僅氣色及精神狀態相當好，保養得宜的她絲毫未見歲月在臉上留下痕跡，被日媒大讚狀態好到驚人，而她這晚也特別登台獻唱生涯代表作《碧綠色的兔子》，讓台上觀眾聽得如癡如醉。

酒井法子凍齡樣貌曝光，狀態好到驚豔全場。（圖／unokandaofficial IG）

酒井法子是紅極一時的玉女歌手，不過2009年與前夫涉嫌染毒被捕，導致經營多年的演藝事業及形象跌落谷底，沉寂到2014年才復出拍攝《空蟬之森》，她為求演出床戲逼真，不惜全裸上陣演出，不過製片人卻發生財務危機，導致公司破產，也讓這部片拖了近6年才順利上映，此外，還傳出日本出版商以天價一億日圓，說服她拍攝全裸寫真集，可見她居高不下的人氣。

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