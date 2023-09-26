大千健康醫療體系、苗栗市福苗診所新大樓26日正式啟用，苗栗縣長鍾東錦等人到場共襄盛舉，並肯定大千體系用心打造綜合型診所，彌補缺乏教學級醫院進駐苗栗的遺憾，盼望藉此讓鄉親能獲得多元醫療照護的服務。

福苗診所2015年4月成立，提供全方位的成人及兒童復健治療，隨著就醫需求逐年增加，原本設在縣立體育館對面的空間不敷使用，就近到相同區位的中山路號興建福苗診所新大樓。

縣長鍾東錦說，福苗診所的企業識別有藍綠白，象徵醫療不分顏色和黨派，而鄉親翹首盼望多年的教學醫院進駐苗栗有實質困難，如今有了福苗診所等多元社區醫療服務單位，鄉親就診不要排隊等待，恭喜鄉親能享受服務多元、適當的醫療照護。

徐千剛說，福苗診所提供社區醫療便利性，因應少子化、老年化社會，強化學齡前幼童早療服務內涵，新增洗腎室和銀髮族日照中心，多次觀察子女傍晚接回全身洗香香的長輩，子女欣慰的笑容說明一切，希望共同營造幸福感、健康的生活，讓長輩晚年享受社會、專業和家庭的溫暖，達到在地老化的目的。

福苗診所院長徐苡瑄表示，在看診的過程中，發現多數接受復健的長輩也同時面臨慢性疾病的困擾，為了就醫在各個不同的醫療院所間奔波，讓他們苦不堪言。因此，除原本的復健醫療之外，也特別規畫家庭醫學科、心臟內科、胸腔內科、腎臟內科等醫學中心等級的主治醫師到院服務，並增設Ｘ光攝影、心臟超音波等設備，將新福苗打造成一綜合型診所，讓長輩從內科疾病到復健治療，都能獲得一站式醫療服務，提升就醫方便性，也降低家屬照顧的負擔。

徐苡瑄說，在針對發展遲緩孩童進行兒童發展評估時，發現這些孩子同時需要兒童心智科醫師及心理師的共同協助，為了省去轉診讓家屬與孩童身心俱疲，新的福苗診所直接將南勢醫院專業的兒童心智科醫師及心理師團隊聘請到院，讓有治療需求的孩子們直接接受完整的早期療育服務。

另外，原屬大千體系的大川診所，因建築物老舊、空間有限，無法提供洗腎病友們更好的醫療服務，福苗新大樓的5樓設置血液透析中心，讓腎友能獲得安心的照顧與治療。同時，大千社會福利慈善事業基金會也在新大樓的7樓設立苗栗日照中心，提供溫馨又寬敞的空間，讓長者能就近獲得照護。

今天大千醫療體系總裁徐千剛率團隊舉行啟用典禮，邀請縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、立委徐志榮、縣議員孫素娥、曾美露、鄭碧玉、許櫻萍、余文忠、楊明燁、徐筱菁、苗栗市長邱鎮軍、市代會主席陳仁杰、衛生局長張蕊仙、苗栗縣醫師公會理事長李順安和苗栗市多位里長等各界參與盛會，在祥獅和鼓陣表演熱鬧開場後，眾人共同主持剪彩儀式。