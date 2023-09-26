輔大郵局前失火竄濃煙 施工雜物引發火警 16:122023/09/26 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位於輔仁大學旁的郵局，前方施工處下午發生火警，警消前往灌救。（消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區今（26）日下午3時許傳出火警意外，位於輔仁大學旁的郵局前方施工處冒出火煙，警消獲報後趕往現場灌救，經查為燃燒雜物，燃燒面積約10平方公尺，起火原因待查，現場無人受傷受困。 八旬阿嬤體力不支呆坐路旁 2暖警接力背回警局 新北8個月取締超速近20萬件 休旅車飆破170公里挨罰3.6萬 5新任所長到職 新北警局長贈「所長公事包」 #新北市 #新莊 #輔仁大學 #郵局 #火警 也許您會感興趣 推薦閱讀 民宅火警救出1男 稱煮菜意外「起火點卻在床上」 不排除縱火 15:172023/09/25 社會 不滿少年與前女友走太近 醋男糾眾砍人速遭逮 11:292023/09/26 社會 淡水警局查賄選嚴防假訊息 士林地檢署傳授偵辦技巧 12:332023/09/26 社會 淡水河道田野調查驚見男浮屍 警查出是失蹤協尋人口 18:352023/09/25 社會 府中商圈萬聖節10／7開城 「奇幻密室」明起開放報名 11:442023/09/25 生活 民進黨要求銷假上班 侯友宜：賴清德232天沒進議會才破壞民主 15:162023/09/26 政治 東北角山藥正值產季 推輕旅行體驗地方特色景點 13:102023/09/26 生活 小抹香鯨擱淺金山中角灣 嚴重肺病變救援團放手安樂死 13:022023/09/26 生活 目標4年促5千銀髮族就業 三重銀髮據點續航中心今開幕 15:052023/09/26 生活 找到了！ 動保處摘除20公斤重虎頭蜂窩 瑞芳區長籲近期別進山 17:142023/09/25 生活 中秋節前夕 新北議長邀國軍茶敘贈慰問金 14:482023/09/26 政治 萬里蟹來了！中秋連假活蟹市集登場 活蟹福袋限定開賣 14:552023/09/25 生活 銀髮族車禍意外機率高 新北204名路老師推祖孫道安「遊學」 15:272023/09/25 生活 苗栗廢棄鞋廠大火濃煙竄 附近道路封閉 19:022023/09/25 社會 全國年度USR績優大學公布 明志科大三度獲獎 15:472023/09/26 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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