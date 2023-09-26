曹佑寧賣萌比出臉頰愛心。（池宗玲攝）

曹佑寧今（26日）出席手機品牌新機發表會，表示因為女友王淨顏值高，不管怎麼拍都很漂亮，大讚每次拍照成功機率很高，也鮮少被抱怨。他跟王淨在2月大方認愛，不僅感情穩定，事業運也比過去更好，2人今年分別以綜藝《哈囉！毛小孩》、戲劇《人選之人》入圍第58屆金鐘獎。

曹佑寧今被追問，如果順利奪下金鐘獎，會不會衝動登記結婚？他笑說這樣也太衝動，但不否認2人有共同的目標，「我們2個在一起，當然是想往那邊前進，但時間點還沒到」。

曹佑寧日前坦言，聽到王淨入圍金鐘獎比他自己入圍還要開心，今表示聽到入圍的當下有跟王淨通電話，互相道喜，他害羞地透露2人對話，「她也很開心我入圍，跟我說『你做得很棒、你是最棒的，一定要相信自己』」。

曹佑寧在演藝圈多元發展，今年首度以《哈囉！毛小孩》入圍益智及實境節目主持人獎，他所拍攝的戲劇《火星上的維納斯》、《華麗計程車行》，接著還將開拍《星空下的黑潮島嶼》。