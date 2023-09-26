根據世界經濟學（World Economics）的資料，9月所有產業的物價指數來到50.9，是過去14個月以來最高。這家數據統計業者表示，中國大陸會發生像日本過去幾十年來的通縮說法，其實被誇大了。

受到貿易活動趨緩以及房地產危機影響，中國大陸的需求與信心也受到一定程度的壓力。外界認為，大陸景氣復甦從4月以來早就失去動力，恐怕會發生日本以前那樣的資產負債表衰退（balance sheet recession）。

在資產負債表衰退之下，也就是經濟會出現衰退，這種情況下，家庭和企業開始償還債務，而不是對未來投資或支出。因此，這會導致經濟環境的長期通貨緊縮，以及景氣低迷。

大陸最新調查指出，經濟已出現轉好的早期現象。受益於夏季旅遊旺季與更大規模的景氣刺激政策，8月大陸經濟有所回升，工業生產和零售業成長超乎預期。同時，貸款需求有所改善，但房地產行業持續孱弱，故挑戰依舊存在。

調研單位世界經濟學也發現，服務業是此波反彈的主要推手，9月物價指數攀升至53.2。不過，製造業指數還是不到50，只有49而已，雖比關卡50要小一點，但已經是8個月以來最高。

在這份報告中，雖然中國大陸製造業還是持平沒有成長，但在服務業成長擴張下，所有相關行業的業績成長指數，都增加到53.1，顯示服務業是處於5個月的高點之處。