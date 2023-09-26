張蘭和兒子汪小菲近日一起到濟南參加活動，搭車途中張蘭也開直播和粉絲閒聊，不過突然出鏡的汪小菲，卻害羞把臉遮起來，表示不能露臉，讓媽媽很疑惑為什麼不能，母子逗趣互動讓網友都笑翻。

張蘭在去濟南的路上，開直播和粉絲互動，而坐在後座的汪小菲突然現身鏡頭前，好奇看了媽媽的手機螢幕，幾秒後卻用手摀住臉直說不能露臉，張蘭好奇問：「為什麼不能露臉？你又不是小孩」。

原來是因為張蘭美顏開太大，汪小菲覺得自己在鏡頭前看起來像外星人，因此露面一下他就躲得遠遠的，母子逗趣互動讓網友都笑翻，「說自己像外星人，可愛爆了」、「他是真的怕美顏，都有陰影了」。

張蘭和汪小菲準備在濟南開創事業，因此一起到濟南參加開幕活動，而汪小菲也為了工作和家人常台灣、大陸兩地跑，本來前幾天張蘭才說中秋節要自己過，因為汪小菲要去台北探望小孩，可能到國慶假期才回來，但之後直播問汪小菲，他卻改口表示下個月才會去台灣，讓張蘭相當開心，因為她已經4年都是自己過節。