台南市22歲陳姓男子獨自騎乘1輛重機至嘉義縣、高雄市交界的祕境托亞奇伊瀑布遊玩，因當晚未返家，家屬也聯繫不上他，認為不尋常而報警，警消今天在瀑布下方溪流發現陳男已溺斃。

高雄市六龜分局表示，今天上午9時接獲嘉義縣警局新美、山美聯合派出所轉報，指那瑪夏區達卡努瓦里嘉129縣道29.5K處（托亞奇伊瀑布）有男子溺斃。

警方表示，陳男於9月24日上午9時許，自行騎車外出遊玩，當晚未返家，家屬於晚間6時許，向台南市永康分局永信派出所報案協尋。家屬到場確認身份無誤，委由葬儀社將死者大體送至台南市立殯儀館，並報請台南地檢署檢察官相驗。

消防人員表示，嘉義、高雄交界的托亞奇伊瀑布為熱門旅遊景點，陳男疑似前往遊玩發生不幸，發現陳男時已浮在水面上無生命跡象，其衣物還置放在大石頭上。

六龜分局呼籲，遊客山區戲水，水域深度深淺不一，且溫度較低，更暗藏石塊及漩渦，務結伴並做好相關防備措施，以免發生意外。