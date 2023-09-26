【全程字幕】密會談藍白合？趙少康曝韓國瑜「出手時機」 兩人達到「這共識」 @ChinaTimes

2024總統大選，外界關心藍白陣營整合進度，今(26日)有消息傳出，侯陣營與藍高層已有非綠陣營共推人馬對決綠營的默契，中廣董事長趙少康於9月初密會前高雄市長韓國瑜等人，加速非綠整合。趙少康今下午也受訪回應，坦承與韓國瑜、韓冰、郝龍斌有會面，大家有共識在10月中形勢明朗後來談；趙認為，國民黨有多位縣市長、立委，應該是以「侯柯配」為主，但聯合政府有很多可能性，不要只談正副。趙也提到，戰鬥藍將於中秋過後再出發，包括聯合政見、藍白合等都會有發言立場。

趙少康今下午接受媒體聯訪，先開玩笑說以為是「秘密見面」，結果大家都知道了，也證實於9月13日中午，他與韓國瑜、韓冰、郝龍斌4人在晶華飯店，因為韓國瑜和女兒韓冰要到歐洲，所以想趁兩人出國前先討論在野整合，因為大家都知道不整合很難選，只有整合。

趙少康表示，會中大家有共識時間點是「大概10月中」，因為現在還太早，侯友宜剛從美國回來會期待民調上升，而柯文哲10月初還要二訪美國，郭台銘才剛開始連署，到10月中形勢明朗再來談。趙少康坦言，這不是容易的事，本來就很難，但困難也得有人做，韓國瑜跟他決定一起來做。

媒體追問會中有談到誰正誰副？或是以什麼形式來跟其他政黨合作？趙少康表示，當然有討論到，他是說侯友宜不可能當副手，絕不可能，因為國民黨有14個縣市首長、38個現任立委、50至60個立委候選人、380個縣市議員。

但趙少康指出，假如說聯合政府的話，還有很多可能可以談，不光是正副的問題，像是歐洲很多國家都是聯合政府、聯合內閣，有各種無限的可能，大家不妨發揮創意，不要只在正副搭檔上打轉。

媒體問，藍白兩邊的主戰派可能會反對，像是柯競辦總幹事黃珊珊。趙少康直接回說，「那他會當選嗎？不整合柯文哲會當選嗎？」形勢比人強，各方都會有人反對，但是要看大局，一個是國家的大局、兩岸的大局、人民的大局，另一個是「黨的格局」，如果民眾黨只打算當選8到10個不分區，四年之後就會泡沫化，並舉出新黨、親民黨的例子，沒有行政權就沒有影響力，希望大家都往大處看，不要拘泥於小節。

媒體問及韓國瑜什麼時候會出來？趙少康透露，大概是10月初過一點會回來吧，整合當然也不是靠一兩個人，兩黨的基層民眾覺得有必要，否則都會輸，如果有候選人認為靠自己就能當選，那就不會整合，只要知道自己做可能會輸，才有整合的可能。

趙少康表示，他不太清楚黨中央和侯辦對此事的看法，黨中央跟侯辦的問題是，不分區與區域立委是朱立倫負責，但將來若是聯合政府，閣揆、部會首長是侯友宜負責。不知道他們之間有沒有默契，但就不管那麼多，基層不會在意高層怎麼想，基層只想要贏。

趙少康透露，有很多立委參選人想找他幫忙，大概中秋節過後，「戰鬥藍」就會再出發，大概有30個人，可以提出共同政見、火力互相支援，對於藍白合也會有發言的立場和角度；此外，趙也認為韓國瑜該列為不分區第一名拉抬票數，過去都是高層講話，現在要換基層講話了。

媒體問及，報導中稱「有挺侯要角積極運作，盼能促成韓在侯友宜的競選架構中擔任要職」，會中是否有談及此事？趙少康表示，沒有談到，那是侯辦自己要去運作。

對於「會中有談到怎麼跟柯文哲、郭台銘溝通」，趙少康沉默數秒後說，台灣就這麼小，大家都有關係，你認識我我認識你，溝通都不是問題，但只是說大家都蓄勢待發，志在必得，就很難談，等到10月中形勢大致底定，那時候談比較有可能，而且不能再拖。

媒體問及，郭台銘是不是已經被排除在藍白整合之外？趙少康雖說沒有誰排除誰，郭還是有其影響力存在，但也直言如果郭台銘還是只想當老大、要當正的，那就很難談。目前比較有可能以「侯柯配」為主，而且民調侯柯配、柯侯配都會贏，看未來怎麼安排。

趙少康也認為，柯文哲讓步的機會應該是比較大，看整個形勢，以2004年連宋配來講，宋楚瑜當時民調比較高，但願意為大局連宋配，差一點就勝選，這是很好的前例，不是只看候選人民調，還有黨的組織、黨的基層力量都要加在一起看。對於柯文哲是否有向藍營釋出善意？趙少康表示，他與柯文哲目前沒有什麼聯絡，但將來總是要聯絡的。