台中市1名男子日前加了1名不明人士LINE好友，對方宣稱有一個虛擬貨幣投資網站，保證穩賺不賠且享高額獲利，男子心動之下急赴銀行，以支付植牙費用為由，臨櫃要匯款182萬元，行員察覺有異通報，豐原警分局員警到場，戳破對方是「假投資真詐財」，順利阻止這場騙局。

豐原警分局豐原派出所警員郭耕毓、陳柏汎於23日上午10時許，接獲行員通報，稱36歲的賴姓男子以支付植牙費用為由欲匯款182萬元，惟受款帳戶經查詢有異，該用戶申辦時並非從事醫牙相關職業，行員察覺事有蹊蹺遂通報警方到場。

警方到場後先關懷詢問賴男匯款帳號來源，賴男主動出示手機LINE上與投資客服中心的對話，員警檢視後確認賴男遇上「假投資真詐財」詐騙。

賴男此時才向警方坦承，今年5月中旬在LINE上加了不明人士為好友，對方向其推薦某虛擬貨幣的投資平臺，並聲稱透過該投資管道保證穩賺不賠，且享高額獲利等語。

日前申請該平臺會員後，賴男23日臨櫃匯款欲依指示將積蓄182萬元匯入投資客服中心所提供的帳戶內，經員警一一剖析詐騙手法，耐心勸說下，賴男這才相信自己遭到詐騙，十分感謝警方及行員的熱心協助，幫他守住辛苦存下的積蓄。

豐原警分局分局長劉其賢呼籲，任何投資買賣，絕無穩賺不賠的好事，請民眾切勿輕信網友介紹的來路不明投資管道，並妥善保管個人金融帳戶資料，個資不外露，若遇有類似詐騙情事，可撥打110或165反詐騙專線由警方協助查證，避免遭騙。