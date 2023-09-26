中正大學通識教育中心特聘教授黃俊儒把「科學新聞解剖室」成果集結、出版4本知識普及書。（中正大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中正大學通識教育中心特聘教授黃俊儒，為教導學生與民眾解析科學假新聞，特別成立「科學新聞解剖室」平台，與修課學生、助理透過討論、分工蒐集資料，一同拆解科學新聞，也撰寫養成科學素養、媒體素養的文章，跨領域教學模式，讓他榮獲2023年教育界最高殊榮「師鐸獎」肯定，也是中正大學創校34年來，首位獲該獎項的教師。

「從生活裡找科學素材，引發學生好奇心。」大學、研究所都念物理學的黃俊儒，因受到科學哲學的啟發，毅然投入科學教育及傳播研究工作，回憶剛在大學通識課任教時，他對著非理工科學生說明微波爐原理時，原本預期會燃起同學們對於物理知識的好奇，卻被潑了一回冷水，讓黃俊儒意識到，推廣科學並非教室裡的制式化教學，從生活場景尋思，才能拉近民眾與科學的距離。

在假新聞充斥時代，黃俊儒成立了「科學新聞解剖室」平台，邀請修課學生與助理加入，共同針砭發生在社會上各種科學假新聞，透過討論、分工蒐集資料，用民眾能理解的語言，撰寫養成科學素養及媒體素養的文章，一同拆解科學新聞。

黃俊儒認為，科學素養是一個科學教育研究領域中探索許久的議題，隨不同時代背景與研究觀點，也會有不一樣的詮釋角度，黃俊儒除把「科學新聞解剖室」成果集結、出版4本知識普及書，藉實例帶領全民學習媒體識讀外，也從探討科學傳播，再到教學實踐研究的要訣，透過專書與大學教師分享一路的心路歷程。

身為教育部「教學實踐研究計畫」計畫總主持人與「教學實踐研究期刊」主編，黃俊儒認為稱職的大學教師，應在教學理念上具備3大特質，「永遠想要探究的衝動」、「具有信念的滾動性累積」和「累積豐富而複雜的證據」，三者並行，能讓教師在觀察分析下找出解決方法，進而回饋至教學現場。

黃俊儒希望學生透過通識訓練，突破思想桎梏，成為擁有自覺的公民、社會的中堅，所以在他一門通識課堂上，他設計了「如果我是科學記者」作業，讓學生不只學習科學新知，也從角色扮演培養獨立判斷的能力。

黃俊儒扎根通識教育的學術根基，讓他曾獲教育部第1屆全國傑出通識教育教師獎，而後續也因科學傳播的研究成果獲頒科技部傑出研究獎，「大學教育者有兩項最重要的工作，一個是開拓知識的前沿，另一個是培育未來的人才。」獲得師鐸獎的當下，黃俊儒也感謝在教育路上陪伴著的學生，有他們才成就這分榮耀。