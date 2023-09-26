隨著越來越多人拿到他們的iPhone 15系列手機，社群媒體上也開始出現一些在遊戲或充電時手機過熱的抱怨文。

韓媒報導，部分南韓產業人士認為這可能是因為台積電3奈米製程出現問題，因為其使用的傳統鰭式場效電晶體（FinFET）製程已達微型化限制。尤其重要的是，如果台積電的第一代3奈米產品有瑕疵，那麼包括第二代N3E等採用相同技術的後續製程也可能有問題。反之，三星電子的3奈米製程已經轉向環繞閘極電晶體（GAA）架構，能夠更好地控制電流、減少耗能並提高性能約10%。

南韓Hi Investment & Securities指出，三星電子的3奈米製程良率推估已經突破6成，而台積電的3奈米製程良率約為55%。

美國科技新聞網站《Digitaltrends》則報導，一些iPhone 15/15 Pro系列手機用戶在社群媒體上抱怨過熱問題，蘋果及其工程師團隊肯定需要密切關注此事，但這可能是一個系統性的問題，也可能不是。

該報導提出可能造成手機過熱的原因，例如新機在設定和備份過程中，以及在開始使用的頭24小時內，通常會比平常溫度升高許多，這在那些非蘋手機上也很常見。該科技網站人員實測後，發現iPhone 15 Pro完成備份後就沒有出現過熱或任何進一步的問題。

如果拿到的iPhone 15手機在完成設定和備份後仍然有過熱問題，該報導也提供一些或許能解決過熱問題的方法，包括開啟自動亮度、在不使用時關閉藍牙、關閉Safari和導航等使用定位功能的app。

撰文的科技專欄作家Bryan M. Wolfe認為，iPhone 15出現的任何過熱問題很可能都是暫時的，他並表示，除了2009年推出的iPhone 3GS之外，每個世代的iPhone手機他都用過，而且他可以很有把握地說，他的iPhone手機在剛開始使用那幾天經常出現過熱現象，無論正在使用手機做什麼，但這個問題總是自己就好了，或許iPhone 15/15 Pro系列也是發生相同的情況。

此外，他建議用戶持續留意蘋果是否在未來幾天發布軟體更新，例如最近發布的iOS 17.0.2，這些更新通常是為了修復瑕疵，在某些情況下是修復新裝置的電池問題。