亞塞拜然境內的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）分離主義政府今天說，昨天的燃料庫爆炸事件造成20人喪生，近300人受傷。

綜合法新社和英國「衛報」（The Guardian）報導，分離主義政府當局在聲明中說，現場發現「13具身分不明的遺體，另有7人在醫院不治」。

納卡區亞美尼亞裔當局說，納卡區首府史提帕納科特（Stepanakert）附近的設施昨晚發生爆炸，已有290人送醫，其中數十人「情況仍然危急」。

目前爆炸原因仍待釐清。

亞塞拜然上週發動閃電攻勢，迫使納卡區的分離主義分子繳械投降，亞美尼亞裔為主的納卡區湧現逃難潮。亞美尼亞今天表示，共有1萬3350名納卡區難民已經抵達亞美尼亞。

亞美尼亞政府在聲明中說：「截至9月26日上午8時為止，已有1萬3350名來自納卡區的被迫流離失所者進入亞美尼亞。」

法新社採訪團隊在連接納卡區與亞美尼亞的唯一陸路通道「拉欽走廊」（Lachin Corridor）現場表示，今天有數以百計車輛從納卡區駛往亞美尼亞。

法新社記者表示，亞美尼亞裔家庭將所有家當綁在車頂，在亞塞拜然境內的最後一個檢查哨僅停留數秒，持續沿著拉欽走廊前往亞美尼亞。

面對外高加索的最新情勢，歐洲聯盟（EU）已宣布，布魯塞爾今天將接待亞塞拜然和亞美尼亞的高階特使。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）已透過發言人表示，雙亞特使會議將由米歇爾的首席外交顧問莫杜（Simon Mordue）主持。

今天在布魯塞爾舉行的會議將是納卡區衝突爆發之後的首次此類會面，除了雙亞代表，歐盟大國德國與法國也將派遣國安顧問與會。