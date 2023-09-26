10月23日迎來一年一度重陽節，台南市截至8月底，全市老年人口共34萬3268人，台南市政府社會局表示，今年重陽節敬老金將於10月19日發放，65歲以上發放1000元，百歲以上人瑞將發送1萬元禮金及禮品。社會局統計，台南今年107人屆滿百歲加上原來176名百歲人瑞，共計283名百歲人瑞可領取1萬元禮金。

台南市敬老月重陽系列活動今天開跑，首場大型活動在台南市立圖書館新總館登場，市長黄偉哲與今年活動代言人「國民阿嬤」、84歲金馬影后陳淑芳一起打開「友善敬老」大禮物箱，希望藉由愈活愈年輕的陳淑芳現身說法，帶動更多長者走出戶外，揮灑自己的色彩。

黃偉哲表示，台南市從今年7月1日已開辦老人健保費自付額補助，同時推出免費裝置假牙、中低收入老人住宅設施設備改善、敬老卡優惠65歲以上老人免費搭乘公車、預防走失愛心手鍊等，不只敬老也扶幼，希望讓大家在台南體會幸福生活，後續也會持續拚經濟，拚福利、拚防疫、治安、交通，讓長輩及市民過得更好。