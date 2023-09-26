由Sony Taiwan主辦的第12屆「索尼創意科學大賞」與交通部觀光署合作，以「夢想玩具樂園」為創作主題，募集全台國小3至6年級小朋友加入成為小小工程師，結合科學原理和想像力，打造獨一無二的玩具遊樂園！獲獎團隊將可得到觀光署提供指定樂園為期1年免費入場券作為鼓勵。

這項賽事開放3人一組加上1位指導老師/家長組隊參加，成員可跨校跨年級組成，活動全程免費，即日起至12月1日中午12時止免費線上（https://reurl.cc/1QoayQ）報名，參加即有機會獲得活動年度夢幻獎項！

Sony在台針對國小學童舉行免費的創意科學比賽「索尼創意科學大賞」，每年以不同的創作主題邀請參賽團隊結合科學創作屬於自己的超級玩具，鼓勵小朋友更加親近科學！

今年第12屆賽事特與觀光署「樂園即校園」觀光遊樂業戶外教育輔導計畫合作，以小朋友心中的天堂─遊樂園為創作主題，除了邀請小朋友觀察各種機械遊樂設施裡蘊含的科學原理外，還鼓勵小朋友探索更多具有動植物、自然生態和原民文化等多元特色的主題樂園，透過參與第12屆賽事的過程，結合科學和創意打造獨特的「夢想玩具樂園」！

通過初選的團隊即可免費參加賽事超人氣的1日「科學暨數位影像創作課程」，課程內容將由Sony Taiwan結合科學、創意發想和攝影三大領域，引導團隊在玩具創作過程開發更多可能性！今年觀光署更號召20家樂園加碼提供免費票券，並輔以觀光署「樂園知識雲」網站各類豐富教案內容，邀請小朋友體驗邊玩邊學習的樂趣！

年度獲獎團隊除了將獲得各式Sony 人氣產品以及圖書禮券等好禮之外，今年也特設主題獎項，獲獎團隊將獲得來自觀光署提供指定樂園為期一年免費入場券作為鼓勵；同時所有入選決賽的20組作品也將公開巡迴展出。