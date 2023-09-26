男歌手王傑於1987年出道，當時便以專輯《一場遊戲一場夢》在台灣走紅，後續幾年更是創下罕見的銷售紀錄，顯見他的人氣不俗。然而，他卻於2018年發行最後一張專輯後淡出樂壇，並旅居加拿大，低調生活，而現他的近況曝光了。

王傑在2018年發行數位專輯《我知道我是一個已經過氣的歌手》後，即淡出樂壇，而他的社群動態也停留在2020的更新上，只見其中寫下：「我老了，但是我依然不忘初心！思想依然可愛，心中依然充滿了愛，艱難時期，大家保重，永遠愛你們」等字句，便專心在自己的生活中。

未料，王傑於今年年初推出新專輯《這場遊戲那場夢》，且傳出將於10月發行個人創作專輯《無題》，看似回歸樂壇的舉動讓歌迷嗨翻，同時他的近況也曝光了。據《ETtoday新聞雲》報導，王傑受訪時透露他旅居加拿大的近況：「常會開船出海去釣魚，或是潛水挖鮑魚、去河流釣魚等。」看似生活與「釣魚」密切相關。此外，也會動手自行處理生活瑣事，舉凡開挖土機、砍伐樹木、房屋修繕等等都是自己來。

王傑將推出新專輯。(圖／華納提供)

事實上，歌手王傑是公認華語流行樂壇8、90年代最具影響力的代表人物之一，與齊秦、童安格、周華健並稱「台灣四大天王」，其滄桑的音色獨樹一格，搭配他浪蕩不羈的形象，擁有不少男、女歌迷的支持，而他雖然在2020年更新微博後便專注在自己的生活，但2022年初卻悄悄獻上一則拜年短片，曝光他的近況。