生病老樟樹空拍，樹幹樹枝已無新芽。（林業及自然保育署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

生病老樟樹，一度用支架支撐。（林業及自然保育署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

老樟樹救治無效，林業自然保育署花蓮分署與當地社區移除前，感謝祈福。（林業及自然保育署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

老樟樹裁切後製成板材，用於木筆、手機架等，回饋地方學生教學使用等。（林業及自然保育署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

位在瑞穗國小旁有1棵近百年老樟樹，對陪伴學童與社區居民有著深厚感情，也是地方列珍貴保護老樹。但2年前發現老樹凋零垂老，確認感染褐根病，因病況嚴重，可能無法根治，但林業及自然保育署花蓮分署仍不放棄，持續施以救治，最終仍要跟老樹道聲再見！在社區參與下舉辦移除活動，以虔誠敬畏的心祈福祭拜，老樹裁切後成板材，回饋地方學校學童教材使用，讓老樹精神延續下去。

花蓮分署表示，這棵老樹為花蓮縣受保護樹木，列冊清單為編號「瑞穗10」，樹齡高達86年歲，2年前社區反應老樹似乎受到感染，褐根病是一種根部病害，藉根系或病土的相互傳染，容易染病導致樹木死亡。因為屬於根部病害，發現染病時，恐全株萎凋，當時林業試驗所診斷感染褐根病，恐無法根治。

花蓮分署嘗試救治，不放棄，諮詢專家意見後仍施予治療，惟經歷2年藥劑治療仍無法恢復，今年2月經特有生物研究中心植物組團隊會勘、採取根部樣本檢測後，確認老樹已枯死，為避免老樹傾倒影響公共安全，與瑞穗地區關心老樹的單位、社區及民眾說明並達成共識進行移除。

老樹位在瑞穗國小旁、靠近瑞穗生態館，當地是個小鎮，老樹矗立近一世紀，樹型優美，根據居民說，國小學生就在樹下玩耍長大，大家對老樹有很深的感情，社區也都很重視該樹的健康狀況。

為了能傳承老樹的精神，花蓮分署同時在原地新植2株台灣特有種牛樟實生苗，象徵生命的延續帶來新希望，冀望百年後能成為社區居民的守護者。

花蓮分屬將老樹木材運回再利用，大型原木被裁切成板材，用於製作木筆、手機架和其他產品，將回饋瑞穗村和瑞穗國小等社區及學校單位，繼續傳遞這棵老樹的精神和生命教育價值。