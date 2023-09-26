糖尿病長年居國人10大死因，國內約有220萬名糖友，且以每年16萬人的速度持續增加，如何控制血糖是所有人必須正視的議題。對此，家醫及減重專科醫師宋晏仁分享控糖3招，即控制醣類攝取、確保高品質睡眠及增加運動量。其中他強調，真正有效控制血糖的方法，反而是在飯後進行15分鐘的散步或快走，更對減重有良好幫助。

宋晏仁在臉書專頁「宋晏仁醫師 ‧ FLC 減重私房筆記」發布短片，分享有效控制血糖3招。第1招是控制醣類的攝取，他表示，血糖高的人通常都是醣類不耐，既然不耐醣，就不該攝取那麼多的醣，所以首要之務就是減少醣類攝取，限制像是白飯、白吐司、甜點、糖果，甚至是水果，都會很有效果。

第2招是確保高品質睡眠，宋晏仁提到，很多研究都指出，若不睡覺，會使壓力荷爾蒙升高，進而導致血糖升高；此外，不睡覺也會使胰島素阻抗更嚴重，當胰島素作用變差，血糖就會升高，可見保持好的睡眠非常重要。

第3招是增加運動量，宋晏仁強調，真正有效控制血糖的方法，反而是在吃完食物後，進行15分鐘的散步，或是15分鐘稍微快一點的走路，這樣的運動效果，對於血糖控制是最好的。他指出，若1天吃3餐，同時也運動3次，不但血糖控制好，體重也會降得比較快。