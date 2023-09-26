屏東縣長周春米到醫院探視受傷消防員。(摘自周春米臉書)

明揚國際大火，造成9死1失聯，目前還有54人住院治療，其中12人仍在加護病房，屏東縣長周春米特地到高雄長庚探視2位受傷消防弟兄，林姓隊員臉和四肢有嚴重的燒燙傷，原本因嗆傷插管治療，終於拿掉管子；他的妻子也喊話，我命令你，回來煮飯給我們吃，旁人聞後直呼不捨。

周春米說，和他隔著病房玻璃窗，用電話鼓勵，弟兄不斷比讚和握拳，展現堅強意志，在窗外的我，千言萬語，只有感謝兩字以對。

另外進到加護病房探視盧姓隊員，很遺憾左上臂必須截肢，臉部、胸部和右手掌都有燒燙傷，我要他好好休養，不要擔心，他頻頻點頭讓我安心。

目前還有54人住院，其中有9名消防弟兄，這幾天到各醫院探視，醫護人員都稱讚弟兄們的勇敢，醫護也會全力照護，我也用鞠躬表達深深感謝。

周春米說，勇消們第一時間趕赴火場，逆著方向勇敢前行，全力救火，盡忠職守；後續醫療和心理支持，我們會全面協助，請同仁和家屬不用擔心！復原之路既艱辛又漫長，我們會全力陪伴！

林姓消防員妻子也在臉書上說，前幾年你受困一次，當時很幸運也狼狽的被救出來，這一次分隊7人出勤，剩3人回來，你得知4位殉職同事的消息，心情整個down到谷底，我也跟著潰堤。

目前你正在燒燙傷加護病房插管做最好的治療，看到你臉腫脹得跟麵包超人一樣，我覺得老公你還是好帥，痛得要命還可以給我們比個讚，我命令你！休息夠了就趕快康復回家，回來煮飯給我們吃。