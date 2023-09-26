國民黨總統參選人侯友宜今展開彰化行，與地方產業、農友座談，今天在彰化拋老農津貼利多政見，侯友宜說，過去他提的政見都馬上被中央抄走，包括老人健保、巴氏量表等等，認為這樣很好，但不要老是抄襲，要記得標出處，狠酸執政黨。

侯友宜昨提出生育政策，但遭質疑連新北市都沒做到，對此侯友宜表示，生育政策最重要的是要中央支持，他認為中央應該跟進才對，侯友宜提到，過去他所提的政見都被中央抄去，不過強調這樣「很好」。

侯友宜細數，他說之前提到要設立癌症基金，結果中央就馬上跟進新藥基金100億，提觀光政策中央馬上就開放雙向旅遊每日2000人，另外老人健保免費、巴氏量表80歲取消等等，也都一一被跟進，他說百萬金孫政策也歡迎中央跟進，但記得要標出處，不要老是抄襲。

不過有民眾質疑，生第3胎補助百萬是大灑幣，凍卵補助更可能讓女性延後生子，侯友宜則說，少子化是國安問題，就像是投資公共建設也要用長遠的眼光來看，針對少子化問題他將成立基金，鼓勵百姓努力生育，讓少子化情況減緩，並提升生育率。