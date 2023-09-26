民進黨總統參選人賴清德今在臉書提到，昨晚他到東海大學演講，學生直球對決問他進口蛋等問題；他說，進口蛋抑制了蛋價，相信在野黨也沒有認為專案進口的政策是錯誤的。執政黨會坦然面對在野黨的監督、社會的檢討，目前還沒有足夠證據有食安問題，需要時間讓檢調單位調查清楚，期待真相盡速公布。

賴清德說，首先是大家關注的雞蛋問題 ，就目前而言，對外採購雞蛋的政策發揮了兩個功能，滿足國人雞蛋的需求、避免國人恐慌搶購、蛋商惜售。此外也抑制了蛋價，相信在野黨也沒有認為專案進口的政策是錯誤的。

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他說，面對全球禽流感和物價調升，購買過程充滿困難，導致社會對流程出現疑慮。身為執政黨會坦然面對在野黨的監督、社會的檢討，農業部已經提出說明，目前還沒有足夠證據有食安問題，需要時間讓檢調單位調查清楚，期待真相盡速公布於眾。

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他說，也有同學問到對最近屏東大火消防員殉職的看法，他相信大家看了都很不捨，未來要加速人員的補充，並對於消防設備器材儀器等，如果地方政府有困難的話，中央應該要給予協助。

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他指出，此外，要讓工廠內部公開透明，中央、地方都有責任，讓政府了解廠內危險物品、數量位置，工安主任也需要常做消防演練，在第一線避免火勢做大之外，且要有預警機制。另外，政府必須對消防人員的專業訓練給予大力支持。

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他表示，也要感謝同學直球對決、深度提問。透過對話，相信能夠讓政府面對問題、討論問題，並最終解決問題，這也讓他相信，與青年世代的溝通，除了是政府不可迴避的責任之外，也是尋求進步的養分。