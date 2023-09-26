越南旅遊業者水晶灣集團首次進軍台灣市場，攜手越竹航空採包機台北－芽莊，直航2.5小時即可抵達有「東方馬爾地夫」之稱的芽莊，機加酒行程的旅費最低1萬6000元且入住高檔飯店，CP值比國旅更划算。

水晶灣集團總裁阮德志指出，芽莊全年度氣溫平均大約26度，沒有冬天，適合一年四季造訪度假。過去台灣旅客想到芽莊，需先飛到河內或胡志明市轉機，抵達芽莊要花上9至16小時，現在直航只需2.5小時便能欣賞芽莊的美麗海岸線，飛行距離縮短一半、時間縮短3分之2。

阮德志說，芽莊有許多靠海的渡假村，有些還有私人海灘，每年吸引大量國際旅客。除近距離享受海灘，芽莊每個渡假村的設施都非常完善，旅客可以享受入渡假村後「全包式體驗」，可享用所有設施、迎賓飲料跟百匯餐飲，除了少部分的額外付費設施如Spa或酒吧之外，其他餐飲、迎賓飲料都含在全包式，設施也適合各年齡層遊客。

阮德志分析，過去來芽莊旅遊的最大目的地國為俄羅斯，現今則由韓國、日本旅客取代，佔約70％最多，除了持續開發生態旅遊，希望透過包機讓更多台灣旅客來訪。

越竹航空台灣總代理、慶澤旅行社董事長張志嘉表示，疫情結束後，台灣人出國流量首在日本、韓國位居第二，第三則是越南，排名超越新加坡、菲律賓、泰國等東南亞國家，原因不外乎距離近、氣候宜人、景觀天然、特色飲食，而且相較於其他亞洲國家，越南的旅遊成本非常親民。

看好全球觀光業商機再起，張志嘉說，為提升企業競爭力，得不斷開發市場具差異化的旅遊新產品，此次首選芽莊，目前預訂提供每周3班（三、五、日）直航班機，讓台灣旅客可以輕鬆遊芽莊。