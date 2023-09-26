一名盧姓男子（43歲）昨天（25日）晚間入住蘆洲一家旅館，今天中午12時過了退房時間，旅館人員卻未見他來辦理退房手續，撥打電、按門鈴也都沒有回應，旅館人員趕緊打110報案請求協助後，旅館人員用鑰匙打開房門，發現盧男已沒有任何反應。
救護人員抵達，確認盧男已失去生命跡象。警方調查，盧男是獨自入住，期間並未有其他人進出，初步判定無他殺嫌疑，將報請檢察官相驗釐清死因。
一名盧姓男子（43歲）昨天（25日）晚間入住蘆洲一家旅館，今天中午12時過了退房時間，旅館人員卻未見他來辦理退房手續，撥打電、按門鈴也都沒有回應，旅館人員趕緊打110報案請求協助後，旅館人員用鑰匙打開房門，發現盧男已沒有任何反應。
救護人員抵達，確認盧男已失去生命跡象。警方調查，盧男是獨自入住，期間並未有其他人進出，初步判定無他殺嫌疑，將報請檢察官相驗釐清死因。
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