中華自由車女子代表隊剛才在場地競速團體賽不敵馬來西亞隊，第4名作收。

中華隊這次派出蕭美玉、王慈均與陳靖云三位女將出賽，經過上午的資格賽考驗後成功晉級，下午首輪又擊敗香港隊成功晉級銅牌戰。

三位女將在銅牌戰碰到實力強勁的馬來西亞隊，經過3圈750公尺激烈競逐之後，中華隊跑出50秒344成績，不敵馬來西亞隊的49秒025，無緣奪下獎牌。

男子競速團體賽中華隊同樣是遭遇到馬來西亞隊，前兩圈半跑完還稍微領先，可惜最後半圈被逆轉，44秒276飲恨不敵對手的44秒165，與獎牌擦身而過。