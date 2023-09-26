信義企業集團以房仲本業起家，跨足開發、代銷等領域，但無論在哪一個產業，都秉持相同的企業倫理精神，照顧員工、客戶、社會、環境等六大利害關係人，長期由內而外推動ESG。「2023中時房產金牌獎」26日舉辦頒獎典禮，信義企業集團囊括仲介類、建設類、代銷類共4座大獎，尤其在永續、服務品質，以及代銷領域的行銷策略上，最獲肯定。

行政院副院長鄭文燦致詞時指出，健康有序的不動產市場，既可以保障人民居住權益，也是工商業活動的基礎，最終目標，則是希望提供（價格）可負擔的住宅、降低租屋與房貸負擔，最好是想買的都可以用合理價格買得到，想賣屋的人，也可以用合理價格售出，且雙方交易安全都有保障，這都需要開發、仲介、代銷，一起把這個產業做好。

內政部長林右昌也強調，因此，旺旺中時房產金牌獎著重業者在永續、服務品質、營造與設計品質等方面的表現，這同時也是內政部非常重視的方向，「希望房地產及國土利用，都能永續、有序。」

信義開發甫推出位於新北市新莊的「信義嘉學」案，此案象徵信義開發「共融預建築」元年的起點，目標要在2030年成為產業界ESG標竿。副總經理李建坤說明，「共融」代表兼顧員工、客戶、股東、社會、環境、供應商等六大利害關係人的合宜共生關係，「預」則表示透過新建築的開發建造，預先為六大關係人先準備好如何面對未來環境的變遷，包括在建築材料的選擇、引進社區營造活動、乃至於完工後要爭取鑽石級綠建築標章、鑽石級低碳建築標章、黃金級智慧建築標章等「二鑽一黃」標章等，不僅與集團成立以來的企業初心互相呼應，也彰顯信義企業集團從各個層面重視並落實ESG概念的作為。

信義代銷副總經理沈正晃表示，此次獲得「行銷策略卓越獎」關鍵在於獨有的「全房產2.0+價值創造」模式，發揮了信義企業集團獨有的全台直營仲介分店優勢，再結合數位行銷、線上賞屋，以及累積多時的客戶大數據，層層精準找到客戶，輔以「價值創造」找到重視消費者權益的建設業主。「1+1>2」的策略所帶來的導客效益，是其他業者難以複製，也為每一個銷售案場都能順利創造出色的來人成交比，2022年即使房市景氣轉冷，仍創造12億元業績。

信義房屋公共事務部副總經理林俊安則表示，去年第一屆中時房產金牌獎，信義房屋就在永續、服務兩個面向獲獎，今年再度蟬聯，顯示信義房屋的永續力、服務力、創新力都深受肯定。事實上，信義企業集團創立以來，創辦人周俊吉就秉持「賺取合宜利潤、善待各利害關係人」初心，時至今日也感染集團員工，並能由內而外散播出去，希望在信義成就的每一筆「好交易」，都能成為「永續好生活」。