台3線苗栗縣三灣、獅潭鄉路段，常有大型重機車友出遊馳騁，警方與公路總局規畫在兩處路段實施區間測速，但引起反彈，認為此舉反而讓沿線成為「噪音路段」。苗栗縣府、縣警局26日宣布，10月起將暫停當地區間測速執法1個月，期間將調查噪音潛勢、了解區間測速與噪音的關聯，據以分析研究相關防制措施。

為解決台3線沿線「車輛超速」及「噪音擾民」等問題，苗栗縣獅潭鄉公所8月26、27日舉辦「浪漫台3線，好朋友活動市集」活動，邀集大型重型機車相關團體參加，促使雙向溝通，調整相應作為，創造共贏局面。

而苗栗縣警察局在台3線103.2公里至108公里、以及114.3公里至123.6公里建置區間測速執法設備，設置迄今確實有效管控行車速度，但區間測速執法卻也產生車輛在區間內來回穿梭，或是路段中停等的奇特景象，引發當地居民及機車團體反映，此種狀況反而會造成噪音增加疑慮。

苗縣警局指出，為傾聽民意並基於持續有效防制事故發生，還有改善本縣台3線路段居民生活安寧，10月1日起至10月31日止，暫停區間測速執法，期間將調查噪音潛勢，了解區間測速與噪音間關聯，並據以分析研提相關防制措施。

警局表示，交通警察隊在暫停執法前已邀集交通部公路局中區養護工程分局苗栗工務段、苗栗縣政府環境保護局、三灣鄉公所、獅潭鄉公所等相關單位，以及沿線村(里)長於當地舉辦說明會，面對面傾聽在地居民聲音，並審慎檢視台3線路段噪音熱點及交通事故等問題，以達雙向溝通目的。

苗栗縣警察局局長莊勝雄特別強調，不會因區間測速暫停執法而忽略用路人行車安全，提醒用路人仍應依規定速限行駛，警察局將於台3線路段，持續加強移動式測速照相及環警監聯合稽查作為，以有效查緝改裝排氣管及噪音車輛，維護用路人通行安全及居民生活安寧。