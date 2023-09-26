vivo V29 5G在硬體方面進行全面升級，搭載高通驍龍778G處理器，採用6奈米製程技術，搭配八核心設計，透過強大的計算能力和較低的功耗率，享受更流暢、更細緻的遊戲體驗。V29 5G搭載80W極速閃充和4600mAh大電量，兩者結合使的續電能力大幅提升；兩倍電池壽命與智慧充電等技術加持，確保在高速充電的同時，也能夠更長時間地享受遊戲和攝影的樂趣。在記憶體整合3.0技術的基礎上，最高支援8GB額外擴充RAM，有效調用閒置的ROM保持運行的流暢性。

vivo V29 5G貼心為消費者全面升級拍攝體驗，憑藉市場最高的5000萬超高畫素和高達92度的AF自拍廣角大光圈，而AF自動對焦功能則進一步提升拍攝穩定性和清晰度，實現快速、準確的對焦，在各種場景下都能獲得更加穩定的表現。後置主鏡頭採用1/1.57吋GN5旗艦級感光元件，及OIS與EIS雙重防手震技術，讓感光能力及暗光成片率大幅提升，呈現更加明亮和引人入勝的夜景大片效果。影片拍攝體驗亦獲得全面的有感升級，持續受到消費者青睞的Vlog微電影功能本次在冷暖柔光環的助攻下，大幅提升影片亮度、減少畫面噪點，呈現更多畫面細節。

vivo V29 5G共推出兩款規格，包括12GB+256GB建議售價16,990元，搭配「山海青」、「繁星紫」、「蒼穹黑」；而vivo V29 5G 12GB+512GB則有「山海青」、「蒼穹黑」兩色可選，建議售價19,990元。即日起至10月31日於指定通路，最高可享近16,680元早鳥優惠好禮；vivo V29 5G將於今(26)日下午4點起於正式開賣。