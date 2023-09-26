桃園市海岸管理工程處26日辦理白玉藻礁畫設重要溼地意見徵詢會。（蔡明亘攝）

桃園市有全台最完整、最大，全長約27公里的藻礁，約87％納法規保護範圍，大潭、白玉藻礁未納入。海岸管理工程處今辦理白玉藻礁畫設重要溼地意見徵詢會，雖環團表示肯定，但地方居民擔憂捕撈鰻苗恐受限制影響生計。海管處表示，居民意見相當重要，今藉面對面溝通了解地方聲音，綜合評估後將提送報告書給中央審查。

桃市府依2017年起至今的海岸生態環境調查報告結果，預計將白玉藻礁區畫設為重要溼地。海管處長江育德說明，白玉海岸擁有豐富生態資源，是桃園海岸重要資產，市府正評估是否透過畫設保護區方式加強保育，由於地方意見相當重要，故舉行意見徵詢會，盼在評估過程中，藉面對面交流，了解民眾對畫設的看法，取得各方共識後，再接續相關作業。

這次預計畫設範圍為北起大堀溪出海口，南至中油三接站儲槽區北側潮間帶，根據生態調查結果，靠近大堀溪一帶藻礁覆蓋率最高，中間藻礁的礁體裸露程度隨季節變化，南側則以鳥類數量最高，在觀音溪南側也有調查到二級保育類動物小燕鷗的繁殖棲地。

海管處依《溼地保育法》第8條評估，白玉地區有藻礁、小燕鷗及其他生態物種等，故盼以環境保護、明智利用等原則畫設重要溼地，範圍內無私有地，常見民眾行為包括釣魚、捕魚、捕鰻苗、戲水、散步或風箏衝浪等。

江育德表示，目前畫設尚未進入法制作業流程，待海管處蒐集地方意見後，會納入分析報告書，再送中央審查，屆時還會再辦公展和說明會，再由審議小組審議，政院核定公告實施後，市府還要擬定保育利用計畫，市府內部再行審查，經內政部核定後才公告實施。

市議員許更生指出，畫設重要溼地對居民影響大，許多靠捕撈鰻苗維生的民眾都反對，若進出還要經市府登記同意，非常不方便，恐影響生計，目前真正影響藻礁的是汙水排放，若真想保護藻礁，建議先處理好這些廢水，再來談溼地畫設。

有居民直言，對於畫設重要溼地反對到底，擔心生計受衝擊，觀音人從日據時期開始，就在此抓鰻苗，若畫分區域後，擔心作業會受限，同樣認為應先解決廢水問題，「環境顧好，生態自然就來了」。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政則說，畫設重要溼地具實際保護意義，這裡工程就無法進行，其實最擔心藻礁被不當的工程破壞，桃園27公里藻礁都值得保育，接下來還剩大潭藻礁仍須再努力，也建議市府凝聚市民共同守護藻礁意志。

海管處報告時回應，《溼地保育法》中有允許「明智利用」部分，原則上會將捕鰻苗納入允許範圍，其他例如戲水或風箏衝浪，只要納入都不用提出申請。江育德表示，分析報告書提出前，有許多因素要綜合考量，例如生態保育、民眾意見、科學調查結果等，通盤整理後會再後續整體評估。