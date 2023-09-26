桃園市消防局第三大隊山腳分隊26日與長生電力股份有限公司一同舉行災害防救演習。（山腳分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

為強化場所自衛消防編組和消防安全防災演練的重要性，桃園市消防局第三大隊山腳分隊26日於轄內「長生電力股份有限公司」舉行災害防救演習，盼透過演練提高場所及消防單位對突發事件的緊急應變能力。

山腳分隊長葉昱旗指出，這次演練是模擬該公司遭不明人士非法入侵，並於蒸汽渦輪機廠房3樓電源盤放置爆裂物，是由爆裂物爆炸所引發的火災。公司模擬遇到狀況時應立即啟動自衛消防編組，希望透過模擬演練，訓練員工通報災害、避難逃生與滅火等能力。

葉昱旗說，由於場所面積廣大、內部結構相對複雜，再加上火場濃煙及高溫等特性，著實考驗現場指揮及救災人員在面臨各種搶救困境時，如何完成員工疏散及搶救應變作為。此外也能提升消防同仁在應對不同的緊急情況時，採取適當應變能力，同時與場所互相配合，提高整體救災效能，將災害損失降至最低。

消防局第三大隊長簡慈彥表示，火災現場瞬息萬變，同仁平日除了提升個人技能外，每次的演練都提供了我們寶貴的機會，能更深入地瞭解場所的結構與特性，確保當災害發生時，我們能夠充分發揮平時的訓練成果，提升救災效率，以確保民眾的生命和財產安全。