印度錫克教運動人士在加拿大遭槍殺身亡，渥太華稱新德里涉入其中，數以百計錫克教抗議者今天在印度駐加拿大的使領館外抗議，將印度總理莫迪的肖像踩在腳下，並且焚燒旗幟。

法新社報導，抗議群眾之一、多倫多錫克教社群成員霍塔（Joe Hotha）表示：「我們在旁遮普省的家鄉不安全，我們在加拿大也不安全。」霍塔指的是，6月一名加拿大公民尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）在溫哥華附近遇害。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）18日告訴國會，新德里當局可能涉及這起錫克教領袖暗殺事件，引發加拿大和印度兩國之間重大的外交危機。

另一名來自多倫多的錫克教抗議民眾高索（Harpar Gosal）說：「我們的總理在國會中已透露了一切，所以沒有藉口。」

這位加拿大公民在印度領事館外說：「印度人是恐怖分子，他們在溫哥華殺害我們的弟兄，這是我們在這裡抗議的原因。」

一如其他抗議民眾，他帶著黃色的哈利斯坦（Khalistan）旗幟。一些錫克教徒希望在印度旁遮普省建立一個獨立的哈利斯坦國。

在多倫多、渥太華和溫哥華等地有數百人集會抗議，譴責印度的莫迪（Narendra Modi）政府。

加拿大擁有印度以外地區最大的錫克教人口。2021年加拿大有77萬人信奉錫克教，占加國總人口2%。

印度政府抨擊加拿大政府的指控「荒謬」，強烈否認這些指控。

印度政府表示，鑑於反印度活動越演越烈，建議其公民不要前往加拿大部分地區。同時，也暫停受理加拿大公民的簽證申請。

加拿大和印度兩國的關係處於低谷，雙方互逐外交人員，杜魯道一再呼籲新德里當局配合相關調查。