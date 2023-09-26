天使隊大谷翔平本季提前關機，全壘打停在44支，白襪小羅伯特（Luis Robert Jr.）急起直追來到38轟。不過羅伯特前役對戰紅襪中途因為右膝痠痛退場，白襪球團隨後更正為左膝疼痛。白襪是無緣季後賽的球隊，只剩6場例行賽，如果羅伯特還要帶傷上陣，相當於每場必須轟出1發全壘打。
日媒指出「大谷翔平的美聯全壘打王穩了」，不過日本網友表示，期待別人受傷很缺德，這種事沒什麼好高興的，最重要是大谷締造了空前的精采球季，留給大聯盟寶貴的一頁歷史。
羅伯特首局獲得四壞保送，接著在盜二壘時受傷，同時達成本季第20次盜壘（大谷也是20盜）。羅伯特先前與白襪簽下6年5000萬美元合約，平均年薪833萬美元，後面2026、2027年還有兩季球團選項各2000萬美元。這是羅伯特生涯首個出賽超過100場的球季。遊騎兵加西亞（Adolis Garcia）目前37轟，洋基賈吉（Aaron Judge）35轟。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。