Correction: Luis Robert Jr. left today's game with left knee soreness. — Chicago White Sox (@whitesox) September 24, 2023

天使隊大谷翔平本季提前關機，全壘打停在44支，白襪小羅伯特（Luis Robert Jr.）急起直追來到38轟。不過羅伯特前役對戰紅襪中途因為右膝痠痛退場，白襪球團隨後更正為左膝疼痛。白襪是無緣季後賽的球隊，只剩6場例行賽，如果羅伯特還要帶傷上陣，相當於每場必須轟出1發全壘打。

日媒指出「大谷翔平的美聯全壘打王穩了」，不過日本網友表示，期待別人受傷很缺德，這種事沒什麼好高興的，最重要是大谷締造了空前的精采球季，留給大聯盟寶貴的一頁歷史。

羅伯特首局獲得四壞保送，接著在盜二壘時受傷，同時達成本季第20次盜壘（大谷也是20盜）。羅伯特先前與白襪簽下6年5000萬美元合約，平均年薪833萬美元，後面2026、2027年還有兩季球團選項各2000萬美元。這是羅伯特生涯首個出賽超過100場的球季。遊騎兵加西亞（Adolis Garcia）目前37轟，洋基賈吉（Aaron Judge）35轟。